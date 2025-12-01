Почта Деда Мороза заработала с 1 декабря в Челябинской области

Отправить послание с маркой можно через 2000 почтовых ящиков

С 1 декабря жители Челябинска и области могут снова окунуться в предновогоднюю сказку и отправить свои заветные желания главному зимнему волшебнику. В центральном отделении «Почты России» по адресу ул. Кирова, 165 установили специальный ящик для приема писем Деду Морозу, сообщает пресс-служба организации.

Чтобы письмо точно дошло до адресата, на конверте достаточно написать лишь его имя. Ящик легко узнать по праздничной табличке с полным адресом резиденции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Почта России напоминает, что, помимо главного новогоднего волшебника, письма с радостью ждут и его коллеги из разных регионов России. Так, можно написать местному представителю — Урал Морозу, который живет в Парке Сказов под Екатеринбургом, или обратиться к татарскому Кыш Бабаю, бурятскому Сааган Убгэну, ямальскому Ямал Ири, удмуртскому Тол Бабаю или чувашскому Хел Мучи. Уточнить их адреса можно в любом почтовом отделении.

Для тех, кто хочет быть уверенным, что послание не потеряется, есть возможность отправить заказное письмо с трек-номером для отслеживания. Также письмо можно опустить в любой из более чем двух тысяч почтовых ящиков региона, главное — не забыть наклеить марку.

Акция продлится до конца декабря. Кроме того, в конце месяца в челябинском ледовом городке на площади Революции откроется временная «Почта Деда Мороза», где в праздничные дни можно будет не только отправить письмо в Великий Устюг, но и поздравить с Новым годом родных и друзей красивой открыткой.

Традиция писать Деду Морозу с каждым годом становится только популярнее: в 2024 году только в его вотчину в Великий Устюг доставили более 170 000 писем — на 10% больше, чем годом ранее.