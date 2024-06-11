Почта Челябинска подготовила выставку открыток ко Дню России

В экспозиции представлены карточки с символами страны

Челябинская почта подготовила выставку открыток, посвященных России. Экспозиция насчитывает более 450 карточек из личной коллекции посткроссера Ирины Киприяновой, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Коллекционирование открыток с символами России — это популярное направление у посткроссеров. На карточках представлено все, что сразу приходит на ум, когда вспоминаешь о нашей Родине: Кремль, самовар, матрешки, блины, леденцовый петушок, балалайка, лапти, кокошник. Изображение предметов, связанных с историей России, укрепляет национальный дух и память о прошлом, которая передается через поколения.

Также на открытках изображены классические русские ремесла: туески из бересты, деревянные ложки, расписанные под хохлому, гжельский фарфор, дымковская игрушка, вышитые валенки. Более того, карточки являются целой энциклопедией, по которой можно познавать растительный мир нашей большой страны, так как художники изобразили лукошки, полные лесных ягод и букетов полевых цветов.

Ассоциируя Россию с вышеупомянутыми предметами, нельзя не упомянуть про местность, характеризующую свободу русской души: это деревня. Так, открытки украшают деревянные избы с резными оконными наличниками, русская печь с кухонной утварью, кровать с горой подушек, заросли цветущей мальвы и ленивые коты, греющиеся на солнышке.

Автор: Анастасия Грищенко