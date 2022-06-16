«Почта Банк» примет участие в соцпрограммах Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение с представителем акционерного общества Александром Пахомовым

Во время ПМЭФ губернатор Алексей Текслер встретился с президентом — председателем правления АО «Почта Банк» Александром Пахомовым. Стороны подписали соглашение о повышении доступности финансовых услуг в регионе и совместной реализации ряда экономических и социальных программ, сообщает пресс-служба региона.

Участник встречи обсудили проекты развития и распространения в регионе современных банковских технологий и безналичной оплаты. Также речь шла о повышении доступности и качества финансовых услуг для населения, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Почта Банк присутствует в 397 населенных пунктах области, большая часть из них — небольшие города и поселки.

«Предусмотрено развитие программ кредитования физлиц, сотрудничество в рамках реализации приоритетных проектов (в том числе в области оплаты ЖКУ) и госпрограмм на территории области. На встрече обсудили возможности сотрудничества в разработке кампусных карт для учебных заведений региона и другие соцпрограммы», — пояснили в пресс-службе правительства.

В качестве социальных программ были озвучены: взаимодействие по программе «Пушкинская карта», оператором которой является Почта Банк и направления в сфере поддержки семьи и детства.

Напомним, сегодня глава региона уже подписал ряд других соглашений. Так, в Челябинской области развитие транспортно-логистическому комплексу «Южноуральский» даст государственная лизинговая компания, а в Миассе построят экопромпарк.