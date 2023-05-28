Почетный строитель России Яков Колчинский скончался в Челябинске

Ему было 80 лет

Накануне, 27 мая, в Челябинске на 81 году жизни скончался почетный строитель Урала и России Яков Колчинский. Прощание с ним состоится в понедельник, 29 мая, в 14:00 в траурном зале, расположенном по улице Коммунаров, 13. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Яков Колчинский родился 22 сентября 1942 года в Челябинске. В 1964 году окончил Челябинский политехнический институт. Работал в компании «Южуралсантехмонтаж», затем был мастером, а впоследствии начальником и директором компании «Водоканаластрой-1».

В 1998 году ему было присвоено звание почетного строителя России, в 2014 году — почетного строителя Урала. Награжден грамотами ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ. Лауреат челябинского городского конкурса «Строитель года — 2007» в номинации «Лучшая компания в сфере инженерного обеспечения».