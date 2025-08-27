Почетными гражданами Челябинска станут два полковника в отставке

Их кандидатуры предложил глава города Алексей Лошкин

В Челябинске станет больше почетных граждан. На недавнем заседании городской думы мэр Алексей Лошкин представил две кандидатуры для присвоения звания «Почетный гражданин города Челябинска». Как сообщили в пресс-службе городского парламента, речь идет о полковниках в отставке Александре Макееве и Валерии Маскаеве.

«Александр Ефимович и Валерий Иванович посвятили свою жизнь защите правопорядка, искреннему служению обществу и его интересам. Многое сделали для патриотического и нравственного воспитания молодежи. Уверен, их мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного и гражданского долга, заслуживают самой высокой оценки», — сообщил мэр.

Александр Ефимович ранее служил в органах госбезопасности и сейчас активно участвует в ветеранской деятельности. Он не только способствовал обеспечению безопасности в Челябинской области и борьбе с преступностью, но и занимался подготовкой квалифицированных кадров, проводя воспитательную работу с молодыми специалистами. Его заслуги отмечены орденом «Знак Почета», а также званием «Почетный сотрудник госбезопасности».

Валерий Иванович, в свою очередь, является полковником милиции в отставке. Свою службу он завершил в должности заместителя начальника УВД Челябинской области — начальника штаба. В настоящее время он занимает пост председателя Челябинского регионального Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Валерий Маскаев тоже был награжден орденом «Знак Почета», а также медалями «За доблесть в службе» и «За безупречную службу» различных степеней.

Депутаты городской думы единогласно поддержали предложенные мэром кандидатуры на звание почетного гражданина города Челябинска.

