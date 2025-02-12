Почетными гражданами Брединского района стали две участницы Великой Отечественной войны

Обе женщины уже перешагнули вековой рубеж

Звание «Почетный гражданин Брединского района» присвоили Марии Христис и Валентине Озерцовой — участницам Великой Отечественной войны, которые внесли большой вклад в Победу. Нагрудные знаки, удостоверения и букеты цветов женщинам вручили в домашней обстановке глава района Николай Плохих, председатель Собрания депутатов Жанна Артеменко и другие, сообщили в пресс-службе администрации района.

Марию Христис в 1942 году направили на ускоренные курсы хирургических медсестер, а в 1943-м она отправилась на фронт под Сталинград. Служила санинструктором в 85-й зенитной батарее 679-го артиллерийского полка 3-го Украинского фронта, участвовала в боях на Курской дуге и Сталинградском фронте. За годы войны женщина освоила сразу несколько военных специальностей.

Медик Валентина Озерцова служила связистом на мощной радиостанции в Ростовской области. Женщина обеспечивала связь с крупными городами, ее работа под постоянными бомбардировками немецкой авиации была исключительно важной для своевременного оповещения зенитчиков и артиллерии. Кроме того, Валентина Озерцова продолжала свою службу в освобожденных Донецке и Днепропетровске.

«Присвоение звания „Почетный гражданин Брединского района“ Марии Афанасьевне Христис и Валентине Николаевне Озерцовой — это не только заслуженное признание их героического прошлого, но и важный шаг в сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма среди молодого поколения»,— подчеркнули в администрации района.

Ранее первым почетным гражданином Саткинского округа стал ветеран Великой Отечественной войны Василий Вальков.

А губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил столетнему ветерану Василию Масьянову медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».