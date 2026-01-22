Почему зимой чаще случаются сердечные приступы

И как в мороз избежать опасных последствий

Зимой традиционно растет число сердечных приступов и других острых состояний сердечно-сосудистой системы. Среди причин — ухудшение кровообращения, смещение рациона в сторону мучного и сладкого, снижение физической активности и дефицит витамина D. Как рассказала врач-терапевт ГКБ № 8 Челябинска Мария Филипова, главную роль играет не сам мороз, а резкий перепад температур.

«Главную роль в обострении заболеваний сердца и сосудов играет не сам мороз, а перепад температуры между улицей и помещением, так называемый холодовой стресс. Поэтому хотя бы немного задержитесь в прохладном подъезде, чтобы перепад температуры не был таким стремительным», — советует врач.

Доктор также дала ряд рекомендаций для пациентов, особенно пожилых, в холодный период:

1. В сильные морозы лучше остаться дома или минимизировать пребывание на улице, не забывая проветривать помещение.

2. Одеваться на прогулку тепло, используя многослойность, и обязательно держать руки в теплых варежках.

3. Не отменять и не менять самостоятельно курс препаратов, назначенных врачом.

4. Контролировать артериальное давление, которое зимой может колебаться сильнее.

5. Скорректировать питание: увеличить потребление овощей, фруктов, рыбы и орехов, богатых омега-3, и снизить количество жирной, соленой и тяжелой пищи.

6. Пить достаточное количество жидкости.

7. Не отказываться от прогулок полностью, но выбирать для них более теплую погоду и избегать чрезмерных нагрузок на морозе.

8. Не носить слишком тяжелой одежды, которая сковывает движение и создает дополнительную нагрузку.

Врач напомнила, что при появлении боли в груди, одышки, тошноты, сильной потливости или головокружения необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.