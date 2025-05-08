Почему женщин не берут в водолазы

Спасатель из Челябинска рассказал о работе на суше и под водой

«Все профессии важны, все профессии нужны», — пелось в популярной песне. Журналист ИА «Первое областное» пообщалась с водолазом-спасателем из Челябинска. Профессия сложная и интересная. Из чего состоит работа, как общаться под водой и почему в водолазы не берут женщин, читайте в нашем материале.

Водолазная служба в России имеет богатую историю — 5 мая 1882 года по указу императора Александра III в Кронштадте была создана первая водолазная школа. Этот день, кстати, стал их профессиональным праздником.

«Мы больше помогаем, чем спасаем»

Начальник водолазной службы Специализированной пожарно-спасательной части по Челябинской области Александр Солодянкин рассказал, в чем специфика этой работы.

«Мы больше помогаем, чем спасаем. Так скажем, работаем, когда спасти уже не представляется возможным».

В основном водолазы ищут утонувших людей. Однако бывают и особые случаи, когда человека можно успеть спасти.

«Если на затонувшем судне остается воздушный карман, водолазы пытаются пробиться к команде, чтобы вывести ее на поверхность», — рассказывает Александр Солодянкин.

Водолаза-спасателя можно назвать «универсальным солдатом», ведь один человек может владеть сразу несколькими специальностями. Например, быть по совместительству промышленным альпинистом, пожарным, пилотом БПЛА, бульдозеристом и т. д.





Реагировать нужно быстро. Такие специалисты есть не в каждом регионе, поэтому вызвать челябинцев могут в любую точку страны. В прошлом году, например, наши ребята устраняли последствия паводков в Тюменской и Курганской областях.

Всего в областной водолазно-спасательной службе МЧС работает семь человек.

Для женщин вход в профессию закрыт

Чтобы обучиться этой профессии, необходима определенная физическая подготовка, которая определяется на профосмотрах. У человека не должно быть заболеваний, несовместимых с работой, например хронических болезней почек.

«Вода — это стихия. Если человек ее боится, то чему остальному его можно учить?» — добавил Александр Солодянкин.

Работа водолазов-спасателей часто проходит в полной темноте и в крайне опасных условиях. Официально профессия относится к особо вредным и тяжелым. Поэтому в России для женщин путь туда закрыт.

«Наиболее опасны при погружении — первые 10 метров, потому что в этот момент может произойти баротравма из‑за двукратного увеличения давления. Второе двукратное увеличение давления происходит в диапазоне 20 метров», — рассказывает опытный водолаз.

«Дернуть, потрясти, потянуть»

Общаются водолазы с людьми на суше при помощи сигнального конца. Этот язык можно сравнить с азбукой Морзе.

«Я могу спросить его о самочувствии, попросить проверить запас воздуха, подняться на поверхность, пойти вправо или влево», — рассказывает специалист.

Сигналы подаются с определенным интервалом, в основном это — «дернуть», «потрясти», «потянуть».

«Я подаю сигналы, водолаз должен их продублировать, а только потом начать выполнять», — отмечает Александр Солодянкин.





Работать водолазам приходится во все времена года. Снаряжение и костюмы должны соответствовать погоде: выше 10 градусов — для теплой воды, ниже — для холодной.

«Есть в озерах термоклин — место, где вода не прогревается. На глубоких водоемах, какое бы жаркое лето не было, вода в этих местах остается на одном уровне», — рассказывает специалист.

Костюмы, кстати, есть двух типов: мокрого и сухого. В первом — человек промокает, а во втором ему удается — буквально — выйти сухим из воды.