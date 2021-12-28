Почему уборка снега может привести к инфаркту

Для кого этот вид нагрузки нежелателен

Оказывается, убирая снег в собственном дворе, можно довести организм до сердечно-сосудистой катастрофы. Поэтому такой вид активности подходит далеко не всем.

«Людям, привыкшим к малоподвижному образу жизни, а также имеющим такое вредное пристрастие как курение, диагнозы „диабет“ или „ожирение“, повышенный холестерин и гипертоническую болезнь, лучше воздержаться от такой работы», — предупреждают кардиологи.

Причина в том, что чистить снег весьма непросто и для неподготовленного или слабого организма это может стать подобием стресса, человек столкнется с большим напряжением. Вдобавок — действие низкого температурного режима, приводящее к сужению коронарных артерий и скачку давления. Все это в комплексе грозит сердечным приступом.