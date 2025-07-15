Почему у огурцов желтеют листья

В этом году садоводы часто сталкиваются с таким явлением



Июль — время сбора урожая огурцов, но порой вместо радости дачники обнаруживают пожелтевшие листья, скручивание или увядание растений. Почему это происходит и как спасти урожай, рассказали на arigus.tv.

Основные причины пожелтения листьев огурцов:

Жара

Высокие температуры вызывают скручивание верхушек и высыхание нижних листьев, а также солнечные ожоги. Решение: удалите поврежденные листья, притените теплицу или парник сеткой, увеличьте полив. Важно не обрывать, а обрезать листья садовыми ножницами или секатором, предварительно обработав инструмент раствором марганцовки или биопрепаратом.

Неправильный уход

Загущенные посадки и недостаток питательных веществ также приводят к пожелтению. Решение: подкармливайте огурцы раз в 10 дней комплексными удобрениями (азот, фосфор, калий, микроэлементы). Можно использовать древесную золу (стакан золы на 10 л воды, настоять неделю). Нельзя смешивать золу с азотными удобрениями.

Паутинный клещ

Этот вредитель поражает листья, вызывая появление желтых или белесых точек, а затем мраморность и полное пожелтение. Решение: удалите поврежденные листья (сжечь, не компостировать!), поддерживайте высокую влажность воздуха в теплице (опрыскивание, влажные тряпки в проходах). Для борьбы используйте фитопрепараты, например, «Фитоверм», обрабатывая листья с двух сторон каждые 3-4 дня.

Грибковые заболевания (пероноспороз, кладоспориоз, корневая гниль, фитофтороз и др.)

Заболевания проявляются желтыми, бурыми пятнами, белым налетом и увяданием. Решение: профилактика и лечение биопрепаратами (Фитоспорин, Бактофит, Превикур Энерджи). В период цветения можно использовать бордоскую жидкость (строго по инструкции, с защитой!), но не позднее, чем за 3 недели до сбора урожая.

Автор: Алиса Шакирова

