Почему шахтер — профессия первопроходцев

Ищем красоту и романтику на глубине 400 метров под землей

«А потом шахту рекультивируют. Вывезут оборудование и вернут местности первозданный вид»,

— поясняет Артур Сафиуллин.

«Это вода, которая льет с водоносных горизонтов. В шахте много воды, и, если ее не откачивать, она быстро все затопит. Поэтому насосную станцию называют сердцем шахты. Без нее шахта не смогла бы долго функционировать»,

— объясняют наши сопровождающие.

«Помню, когда впервые спустился в шахту, было очень непривычно. Замкнутое пространство. Но меня оно не подавляет. Здесь интересно, я люблю тут работать»,

— рассказывает он.

«На профессиональный выбор сына я не влияла, но считаю, что он был верным. Работа на шахте — это настоящее мужское занятие»,

— уверена Наталья Сусанина.

Быть шахтером — значит треть жизни проводить глубоко под землей. Корреспонденты ИА «Первое областное» всего на один день примерили на себя эту профессию, но, кажется, поняли, почему работу шахтера некоторые считают романтичной, и что общего у горнорабочего с подводником и космонавтом. Подробности — в нашем репортаже, приуроченном к Дню шахтера.Наш путь лежит на подземный рудник «Чебачье» в Верхнеуральском районе. Находится он на берегу одноименного озера, в равном удалении от поселков Межозерный и Карагайский. Добывают там медно-колчеданную руду для заводов группы РМК. Интересен он тем, что это один из самых глубоких рудников в Челябинской области — 400 метров!Вообще, эти места (севернее находится башкирский город рудокопов Учалы) просто кишат разными шахтами и рудниками, добавляющими контрастных техногенных деталей в живописный ландшафт Уральского предгорья. Месторождение на «Чебачьем» начали осваивать относительно недавно — меньше 20 лет назад. А на плановые показатели добычи руды шахта вышла в 2014 году. По словам и.о. главного инженера рудника Артура Сафиуллина, запасов руды на «Чебачьем» хватит еще лет на десять. А потом?Сегодня нам предстоит спуститься на самый нижний горизонт шахты, то есть на те самые 400 метров. Насколько шахта сама по себе сложное и грандиозное сооружение, становится понятно на инструктаже, когда перед нами разворачивают схему рудника — запутанное, будто термитник, переплетение вертикальных и горизонтальных ходов и тоннелей. Их общая протяженность — более 20 километров. При этом площадь шахтного поля, то есть участка, в предела которого ведется добыча, — всего лишь полгектара.Пока слушаешь, где в шахте предусмотрены запасные выходы на поверхность в случае чего, и как пользоваться самоспасателем, понимаешь, насколько это серьезное мероприятие — спуск под землю. И окончательно укрепляешься в этой мысли во время переодевания. Нательное белье с начесом, теплые носки, спецбрюки и спецкуртка, резиновые сапоги, шлем, перчатки. Пояс ощутимо оттягивает тяжеленький аккумулятор нашлемного фонаря. Через плечо перекинут самоспасатель. Каждая единица инвентаря — строго под роспись. С большей тщательностью на работу собираются, пожалуй, только пожарные или водолазы.Теперь мы полностью готовы и отправляемся к клети, которая увезет нас на полкилометра под землю.Вид подъемника вызывает в памяти кадры из фильма «Кин-дза-дза!». Но зато он надежен и могуч — способен за раз транспортировать пару десятков человек. И едет, кстати, на удивление плавно — на зависть большинству обычных лифтов.Спускаемся очень быстро, так что по пути несколько раз закладывает уши. За клетью в лучах фонарей то и дело мелькают темные, кажущиеся заброшенными тоннели. И вдруг сверху начинает сначала накрапывать, а потом лить во всю силу самый настоящий дождь. И чем ниже опускаемся, тем дождь сильнее.Когда оказываешься на глубине 400 метров, то понимаешь, что человеку здесь быть вообще-то не полагается. Как и любому другому живому существу. Но мало ли где еще нам не полагается быть, но мы там есть. Например, в космосе. Так уж устроен человек: если где-то находится что-то нужное ему или просто интересное — он найдет способ там оказаться.Под землей все по-другому. Сыро, холодно, сумрак и пахнет камнем. В то же время здесь почти красиво. Криволинейные контуры рукотворных пещер в сочетании со строгой геометрией причудливых машин, плюс стихийное сочетание холодного и теплого света — все это создает своеобразную эстетику. Не зря шахтерам искренне нравится их работа. Как, например, слесарю по обслуживанию и ремонту электрооборудования Александру Сусанину.Кстати, Александр — представитель целой шахтерской династии. Его дед когда-то трудился на Учалинском ГОКе. А мама Наталья работает вместе с ним на «Чебачьем» — только не под землей, а на поверхности, инженером по энергетике.Именно с нижнего горизонта вся добытая в шахте руда отправляется на поверхность. По здешним узким коридорам вовсю разъезжают футуристического вида погрузчики и даже целые самосвалы. Движение, похоже, настолько оживленное, что на «перекрестках» висят знаки главной и второстепенной дорог. Подобные детали тамошней, надземной, жизни выглядят здесь особенно мило.Шагая по извилистым коридорам от одного ствола шахты до другого, понимаешь, что шахтеры — едва ли не последние первопроходцы на нашей планете. Когда все географические открытия сделаны и даже морское дно исследовано вдоль и поперек, побывать там, где не ступала нога человека, можно только в таки местах, как здесь. Вырыл очередной тоннель — и ты тут первый. Как первый на Луне или Марсе.И, наверное, это не последняя причина, по которой люди приходят в эту профессию и остаются в ней на много лет.