Почему плата за отопление в январе выросла почти вдвое, рассказали челябинцам

Потребители удивились большим суммам в платежке

Жители Челябинска получили квитанции за коммунальные услуги за январь. Сумма за отопление показалась многим ошеломительной: она превысила декабрьскую почти в два раза. Журналисту ИА «Первое областное» прокомментировали ситуацию в ООО «Уралэнергосбыт».

«Подскажите, пожалуйста, за январь отопление подорожало в два раза? В декабре за „двушку“ 59 „квадратов“ 2000 рублей, за январь — 4000», «За „однушку“ было в декабре почти 1,3 тысячи рублей, а в январе 3,8 тысячи» — такие обращения посыпались в редакцию в начале февраля.

«В многоквартирных домах размер платы за отопление зависит от способа расчета. Если дом оборудован общедомовым прибором учета, жители платят за фактически потребленное тепло: чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии требуется дому и тем выше сумма в квитанции», — пояснили в пресс-центре «Уралэнергосбыта».

Важное уточнение: если общедомовой прибор учета выходит из строя, плата за отопление определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления с поправкой на фактическую температуру воздуха. Это закреплено правилами № 354, уточнили в организации.

Потребителям пояснили, что средняя температура января 2026 года составила 16,8°C. Для сравнения: в декабре 2025 года было в среднем −7,1°C. Такой морозный январь в регионе последний раз наблюдался в 2018 году.

«Кроме того, с 1 января 2026 года в городе действует новый, установленный регулирующим органом тариф на тепловую энергию в размере 2 184,44 руб/Гкал, тогда как в декабре 2025 года был 2 148,63 руб/Гкал», — напомнили в организации.

На объем потребления также влияет состояние внутридомовой системы отопления, наличие утепления и меры по энергосбережению. Эти вопросы находятся в зоне ответственности управляющей компании или ТСЖ.