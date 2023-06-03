Почему нельзя жить с двумя СНИЛС одновременно

СФР по Челябинской области рассказал, как избавиться от лишнего документа

Многие государственные структуры в России требуют предъявить СНИЛС. Обычно этот документ выдается один раз в жизни. Но есть челябинцы, у которых по разным причинам на руках сразу две «зеленые карточки», причем с разными номерами. От одной из них, утверждают в Социальном фонде России, обязательно нужно избавиться.

«На лицевом счете СНИЛС аккумулируются все данные о стаже и заработке человека: где и когда он работал, размер выплаченной зарплаты, размер уплаченных работодателем страховых взносов, величина накопительной части пенсии, а также периоды службы в армии и отпуск по уходу за ребенком и другие сведения. Номер СНИЛС не меняется на протяжении жизни. И если кто-то получил СНИЛС несколько раз, от лишних нужно избавиться»,

— говорит и. о. управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Выбрасывать лишний документ нельзя. Нужно взять обе «зеленые карточки» и принести в клиентскую службу СФР. Специалист Соцфонда проверит данные лицевых счетов гражданина, сверит их с данными паспорта и поможет человеку написать заявление на объединение лицевых счетов (СНИЛС) и устранение множественной регистрации.

«Это особенно важно тем людям, кто уже успел воспользоваться или предъявить где-то и тот, и другой СНИЛС. Например, был трудоустроен в нескольких местах с разными СНИЛС или по одному номеру СНИЛС человек трудоустроен, а вторым СНИЛС пользуется на портале госуслуг», — замечает Шаронов.

Данные на «Госуслугах» поменяются через месяц.

Ранее ИА «Первое областное» рассказало о том, как оформить СНИЛС на ребенка в Челябинской области. Без этого документа не дают пособия и маткапитал.

