Почему не стоит зацикливаться на жирах в своем рационе

Растет популярность кетодиет

Кетодиета предполагает употребление в пищу продуктов, содержащих большое количество жиров, умеренное количество белка и еще меньше углеводов. Но эксперты сообщают, что людям необходимо приблизительно одинаковое количество жиров, белков и углеводов.

«Да, безусловно, если вы страдаете эпилепсией, то применяйте кетогенную диету. Однако для здорового человека это плохо с медицинской точки зрения. Такие ограничения не только не имеют смысла, но и могут принести ущерб», — рассказал gorsite.ru диетолог Яков Новоселов.

Есть быстрые и медленные углеводы. Быстрые содержатся в сладком и фастфуде. Их употребление может привести к скачкам сахара, вследствие чего появляется сонливость или усталость, образуется зависимость. Медленные, также известные как сложные, углеводы дают ощущение сытости на более долгий период и приносят больше энергии.

Сложные углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, орехах и других, а эти продукты расщепляются дольше. Именно поэтому стоит выбирать полноценные сытные блюда, а не перебиваться легкими перекусами.

Не стоит забывать, что для похудения диеты опасны, следует подбирать правильное питание с врачом. Стремительная потеря веса в целом плохо отразится на организме и вгонит его в большой стресс.

Автор: Алиса Шакирова