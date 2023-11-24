Почему не надо садиться на диету перед Новым годом

Временное ограничение не принесет желаемых результатов

Приближается Новый год, и по традиции многие женщины устроят себе диету, чтобы выглядеть увереннее в праздничном наряде. Однако врачи предлагают насовсем изменить подход к системе питания, только вместо жестких запретов питаться с некими ограничениями.

«Жесткая диета всегда заканчивается срывом и набором веса в большем количестве, поэтому лучше начать уже сейчас с маленьких ограничений: сегодня съешьте на две конфеты меньше, чем привыкли, завтра не кладите в салат майонез и тому подобное. С таким подходом результат будет проявляться постепенно, но у вас будут все шансы его сохранить. Также это позволит отвыкнуть от неполезных продуктов и перейти на здоровую систему питания», — говорят диетологи.

С постепенной сменой пищевых привычек удастся достичь устойчивого результата без побочных явлений в виде приобретенных болезней или расстройств, к коим нередко приводят несбалансированные диеты.