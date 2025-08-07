Почему мужчина выбирает путь холостяка

Одиночество для человека считается противоестественным

В наше время никого не удивишь, если мужчина в самом расцвете сил не хочет себя связывать узами брака и не вступает в длительные отношения. Хотя теперь с холостяками решили бороться — общественниками предложено введение «реестра неженатых мужчин», которые «не проявляют активность» в поиске пары. Однако отсутствие второй половинки у человека психологи принимают за вариант нормы, поскольку таковым может быть выбор взрослого человека, пусть и не всегда понятный окружению. Но почему же мужчины сознательно становятся холостяками? Отметим, что мы не говорим о ситуациях с одинокими мужчинами, стремящимися создать семейные отношения и у которых это пока не получается, мы смотрим на холостяцкую жизнь именно с точки зрения ценности свободы от отношений.

Зачем вообще человеку создавать семью? В разные времена приоритетом были и разные функции семьи: хозяйственно-бытовая, финансовая, социальная, сексуальная, воспитательная. Сегодня на первый план выходит эмоциональная поддержка, ведь наведение порядка и приготовление еды легко можно делегировать. Строить карьеру и быть финансово независимыми, даже воспитывать детей мужчины и женщины научились самостоятельно, социальные требования к браку ослабели, а интернет помогает найти знакомства для многих целей. Почему же закоренелые холостяки могут обходится без надежной эмоциональной привязанности?





«Первой причиной может служить нарушение эмоциональной привязанности в детстве. Например, если в детстве потребности ребенка в эмоциональном контакте не удовлетворялись в достаточной мере, то у взрослого человека могут быть сложности с выражением эмоций, с доверием, излишняя склонность к независимости, эмоциональное дистанцирование. Когда-то такое поведение помогло адаптироваться и выжить, а во взрослом возрасте приводит к сложностям в отношениях», — объясняет психолог Полина Кожевникова.

Еще одной причиной можно назвать незавершенную сепарацию с родителями, в данном случае взрослого сына и матери. Сепарация обычно проходит на разных уровнях: финансовая и функциональная — когда повзрослевший ребенок способен самостоятельно обеспечивать свое существование, эмоциональная — отсутствие вины за принятие собственных решений, умение отделять свои эмоции от чужих, самодостаточность и психологическая зрелость, ценностная сепарация — когда у человека формируются собственные убеждения, оценки, принципы, цели, приоритеты, взгляды, ориентиры. Если на каком-то уровне сепарация не завершена, то выстраивать отношения формата «взрослый — взрослый» становится непросто. Важно отметить, что обычно процесс сепарации «затягивают» именно родители, которым сложно отпускать взрослых детей.





«Следующей причиной избегания эмоциональной привязанности могут быть сложности с принятием ответственности. Подобные трудности могут возникать при гиперопекающем типе воспитания, когда ребенку не давали возможности в соответствии со своим возрастом делать выбор, начиная с выбора еды или одежды и заканчивая выбором образования или партнера. В таком случае ответственность может стать непосильной ношей для взрослого человека», — рассказывает специалист.

На формирование привязанности способны влиять и дезадаптивные убеждения. Например, при опоре на негативный опыт отношений в прошлом формируется уверенность, основанная на ошибке мышления — сверхобобщение, что все отношения закончатся трагично. Или когнитивное искажение — черно-белое мышление — это все или ничего, что приводит к завышенным требованиям к партнеру, перфекционизму в его выборе.





«В когнитивно-поведенческой психотерапии перечислены и другие когнитивные искажения, которые могут привести к избеганию привязанности — катастрофизация, избирательное внимание — фиксация на негативе, долженствование и другое. Случай каждого холостяка, конечно, является уникальным, но, с точки зрения психологии, в том числе семейной и социальной психологии, выбор одиночества является противоестественным», — сообщает Полина Кожевникова.

И действительно, ученые уже не раз доказывали, что одиночество делает человека более подверженным заболеваниям, а также то, что мужчины в браке могут рассчитывать на более долгий земной срок, ведь жены лучше о них заботятся. Но все же хочется пожелать всем делать тот выбор, который подсказывает сердце, — то есть создавать семью не потому, что того требует общество, а потому что самому захотелось провести остаток дней с конкретным человеком, ведь несчастливые браки, напротив, отнимают у нас здоровье и драгоценные годы жизни.

Читайте также: Взаимная любовь позволяет реже болеть и жить дольше.