Почему кто-то не любит свой день рождения

В момент грусти полезно вспомнить все хорошее, что случалось ранее

День рождения в понимании большинства — повод для радости и веселья, но отдельные люди вовсе не испытывают положительных эмоций в такую дату. Кто-то даже становится излишне тревожным, страдает от стресса или депрессии накануне. Откуда же берется этот негатив и каковы психологические причины нежелания отмечать собственное рождение?

Среди самых распространенных и банальных причин — страх перед старением. Каждый новый год символизирует приближение старости, потерю молодости и здоровья. Для многих становится сложно принять факт неизбежных изменений во внешности, теле, возможностях организма, и это особенно остро ощущается в моменты жизненных кризисов.

«Некоторые люди чувствуют в этот день давление со стороны общества, которое ожидает праздника и радостных эмоций от именинника. Если человек переживает сложный период своей жизни, не чувствует себя счастливым или успешным, то необходимость соответствовать ожиданиям окружающих вызывает дополнительный стресс. Часто возникает чувство вины за то, что праздник не получился таким ярким и веселым, каким его представляли окружающие», — говорят психологи.

Еще одна причина нелюбви к своему дню рождения связана с чувством одиночества. Когда близкие друзья или родственники не могут быть рядом с именинником, праздник утрачивает свою привлекательность. Одиночество усиливает тревогу и неуверенность в себе, вызывая дискомфорт и негативные переживания.





Иногда неприятие собственного дня рождения сопряжено с травматическим опытом предыдущих лет. Например, неудачно проведенный праздник, отсутствие внимания или поддержки от родных, разочарование подарками и прочее — все это формирует устойчивое негативное отношение к предстоящему событию. Есть и мистические факторы — допустим, убежденность в какой-то роковой закономерности. Такое случается, когда люди из одной семьи уходят из жизни в одном и том же возрасте или человек рано лишился родителей, и это поселило в нем страх, что и он здесь ненадолго. В таких ситуациях лучше проработать травму с психотерапевтом, а при наличии соматических рисков для здоровья — заниматься профилактическими мерами.

«Кто-то не удовлетворен собственными достижениями, считая, что еще недостаточно сделано для самореализации. От подобных мыслей человек разочаровывается в себе и своих действиях, что отягощает общее эмоциональное состояние, усиливая неприязнь к празднованию дня рождения», — сообщают специалисты.

Несмотря на трудности, важно помнить, что позитивное восприятие дня рождения возможно благодаря принятию собственной индивидуальности. Признайте свое право испытывать любые эмоции, включая грусть или апатию. Осознайте тот факт, что чувствовать раздражение тоже иногда нормально. Избегайте давления на себя и старайтесь расслабиться, не ожидая грандиозных перемен или особых достижений именно в этот день. Окружите себя людьми, которые вас поддерживают и понимают ваше настроение. Отмечайте день рождения спокойно и комфортно для себя — в том формате, который по душе вам в этот раз. Используйте дни рождения как шанс переосмыслить жизненный путь, задуматься над новыми целями и планами, чтобы новый год вашей жизни сделался стартом к осуществлению загаданного. Вспомните все хорошие моменты своей жизни и будьте благодарны за все, что дала вам судьба, ведь даже если отдельные дни выдаются грустными, жизнь в целом — прекрасная штука!

