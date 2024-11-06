«Почему именно Россия должна бороться с мировым злом?» — челябинский школьник задал вопрос Дмитрию Пескову

Пресс-секретарь президента РФ принял участие в просветительском марафоне «Знание.Первые»

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«Мы очень большие и очень привлекательные», — так заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос челябинского школьника на просветительском марафоне "Знание.Первые«.Официальный представитель Кремля выступил в качестве спикера в сессии «Роль России в мире будущего: изменение миропорядка, новые друзья и партнеры».

Семнадцатилетний Михаил спросил, почему именно России раз за разом в мировой истории выпадает роль главного борца со злом.

«Будучи очень большой страной, мы так или иначе играем роль своеобразного магнита в хорошем понимании. Многие страны тянутся к тому, чтобы налаживать с нами добрые отношения. Но как только где-то набирает силу то самое зло, о котором вы говорите, оно зачастую начинает смотреть в нашу сторону, потому что помимо того, что мы очень большие, мы еще и очень привлекательные. И с точки зрения географии, и с точки зрения нашего потенциала — странового, природного, с точки зрения нашего уникального народа», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия каждый раз дает ответ. И каждый раз выносит уроки, становится сильнее и мудрее.

Добавим, федеральный марафон «Знание.Первые» проходил в восьмой раз и охватывал все федеральные округа. В числе спикеров трехдневного форума были также зампред правительства России Дмитрий Патрушев, министр финансов РФ Антон Силуанов, представители Роскомоса, изобретатели, представители спорта, культуры и СМИ.