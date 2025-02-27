Почему девушки идут водить челябинские трамваи

Вагоновожатая открыла дверь кабины и рассказала о деталях работы



«Осторожно, двери закрываются!» — привычная горожанину фраза, привычный трамвай... Наши коллеги из Полит74 решили заглянуть в кабину вагоновожатого и познакомиться с ним.

Анна Кошелева просыпается глубокой ночью, в 2:30. К четырем утра она уже на работе. И в 4:40 трамвай под управлением девушки мерно катится по пустым улицам Челябинска.

Кстати, любимый маршрут Анны — № 3. Пассажиров ранним утром бывает много, особенно в районе заводов.





У водителей трамваев есть перерывы на конечных остановках, где они могут заниматься личными делами и проверять состояние вагона. Обед у Анны длится 45 минут, после чего она продолжает работу. Смена продолжает около 8 часов и заканчивается в 12:59. Анна работает на пятидневке с двумя выходными. Графики у водителей разные, и каждый может выбрать удобный для себя режим работы.

Водитель трамвая полностью отвечает за исправность вагона на маршруте. В случае серьезной поломки вызывается техпомощь, а если трамвай нельзя починить, его увозят на буксире.

Работа вагоновожатого больше связана с людьми, чем с техникой. Важно иметь хорошую стрессоустойчивость и уметь находить контакт с разными пассажирами. Анна вспоминает приятные моменты, такие как благодарность пассажиров и радость детей, машущих ей рукой.

Старые трамваи прекрасная вагоновожатая любит за винтаж. А современные — за комфорт и технологичность. Новые трамваи в Челябинске удобны как для пассажиров, так и для водителей. Анна отмечает, что обновление трамвайных путей значительно улучшило ситуацию, особенно на ЧМЗ.

Сложность работы Анна Кошелева видит в стрессе, особенно в часы пик, и недосыпе. Однако положительные стороны, такие как хорошая зарплата и романтика утренних и вечерних выездов, перевешивают.