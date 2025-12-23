Почему члены одной семьи болеют ОРВИ по‑разному

Роспотребнадзор назвал четыре ключевых фактора, которые определяют тяжесть заболевания

В Челябинской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом. Но даже члены одной семьи болеют по-разному: кто-то переносит недуг на ногах за пару дней с легким насморком, другой неделю лежит с температурой, а у третьего болезнь перерастает в бронхит или пневмонию. Почему один и тот же вирус вызывает столь разные реакции, объяснили в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

«Каждый человек — уникальная биологическая система со своим иммунным опытом. Поэтому, столкнувшись с одним вирусом, каждый член семьи ведет свою собственную борьбу с болезнью», — отмечают эксперты.

Вот главные причины индивидуального течения болезни.

Возраст. Иммунная система детей до 6 лет только «учится» бороться с патогенами, что делает их более уязвимыми. При этом новорожденных до 3 месяцев временно защищают материнские антитела — они преносят ОРВИ полегче. А у людей старше 65 лет естественные защитные функции организма снижаются, что повышает риск осложнений.

Фон. Наличие хронических заболеваний (болезней легких, сердца, диабета, ожирения) — ключевой фактор риска. ОРВИ у таких пациентов часто становится спусковым крючком для обострения основной болезни и развития тяжелых последствий.

Иммунитет. Течение болезни определяет врожденная генетическая защита, то есть качество эпителиального барьера, выработка интерферонов, работа фагоцитов. И приобретенный иммунитет: если человек уже встречался с похожим штаммом вируса, его организм отреагирует быстрее и болезнь пройдет легче.

Образ жизни. Курение повреждает слизистые дыхательных путей. Недостаток движения, плохое питание и хронический стресс ослабляют организм в целом. И напротив, тщательная гигиена рук и ношение масок снижают вирусную нагрузку, что может облегчить болезнь.

Понимание этих причин позволяет более осознанно подходить к профилактике, отмечают в Роспотребнадзоре.