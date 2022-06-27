Почему челябинцы пьют «Солнечный кофе»?

Благотворительная акция стартовала в кофейнях, барах и ресторанах

С 27 июня по 3 июля в кофейнях, барах и ресторанах Челябинска проходит акция «Солнечный кофе». За три года своего существования она стала вкусной визитной карточкой организации помощи детям "Звездный дождь«.Чашка «Солнечного кофе» может стать личным благотворительным взносом каждого челябинца, считают организаторы акции.

«Солнечный кофе» — это совместный шаг бизнеса и Центра помощи детям с ментальными особенностями развития навстречу благотворителям. Цель — сделать так, горожанам поддерживать программы помощи детям с особенностями развития стало не просто легко, а еще вкусно и приятно. С каждым годом к проекту подключаются все больше посетителей кафе Челябинска и заведений HoReCa.

На какие нужды направляются собранные средства?

Главная задача «Звездного дождя» обеспечить бесплатный доступ детей с особенностями развития к современным и эффективным программам педагогической помощи. Довольно серьезную часть работы НКО составляет обучение педагогов государственных учреждений. Подчеркнем, обучение педагогов и детей в «Звездном дожде» бесплатное за счет грантов и благотворительных пожертвований.

Как можно принять участие в «Солнечном кофе»?

Зайдите на сайт «Звездного дождя» и посмотрите список заведений города, которые принимают участие в акции. Выбирайте любое и загляните в гости, чашка «Солнечного кофе», купленная с 27 июня по 3 июля, и станет вашим личным благотворительным взносом. Приходите в кофейни с друзьями, коллегами и семьями, помогать вместе веселее.