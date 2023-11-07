Победителями «Большой перемены» стали 9 южноуральских школьников

В четвертом сезоне всероссийского конкурса приняли участие более 3 млн старшеклассников

Девять старшеклассников из Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена», награждение состоялось в Международном детском центре «Артек», сообщает Минобрнауки региона. Лучшими в своих номинациях стали Ксения Мордухович и Александра Нефедова из челябинской гимназии № 93 (девочки также представляли Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской), Михаил Сартания (школа № 5, Усть-Катав), Владислав Вожаев (школа № 151, Челябинск), Виолетта Рудакова и Кристина Тимофеева (школа № 7, Южноуральск), Анастасия Замятина (школа № 17, Челябинск), Валерия Старухина (лицей № 13, Троицк) и Арина Федяева (школа № 18, Златоуст).

Отметим, что Лера Старухина и Всеволод Слюсарев набрали самое большое количество баллов в своих вызовах, став абсолютными победителями в направлениях «Расскажи о главном!» и «Сохраняй природу!».

По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, который принимал участие в церемонии награждения, в четвертом сезоне конкурса изменилась система оценки и большую роль в ней играла командная работа.

«Вы все уже победители, но очень важно, что вы вышли из конкурса не только с дипломом и денежной наградой, но и с огромным количеством новых друзей, ведь по-настоящему серьезные задачи в одиночку не решаются. Они решаются командой», — подчеркнул он.

Добавим, в четвертом сезоне «Большой перемены» приняли участие более 3 млн старшеклассников. Победители конкурса среди 10-классников получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, призеры получат по 200 тыс. рублей. Победители среди школьников 8—9-х классов получат по 200 тыс., призеры — по 100 тыс. рублей.