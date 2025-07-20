Победители Международной математической олимпиады вернулись в Челябинск

Ребята поделились своими впечатлениями

Сегодня, 20 июля, в аэропорту Челябинска встретили победителей Международной математической олимпиады — Артема Садыкова и Ивана Кокарева. Ребята вернулись из Владивостока, где заочно выполняли задания олимпиады, прошедшей в Австралии. Медалистов встретили родные и, конечно же, педагоги, сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

Артем Садыков на олимпиаде получил золотую медаль. Парень признался, что не был до конца уверен, что получит золото. А когда узнал результат, был приятно удивлен. Артем поблагодарил всех, благодаря кому он достиг таких высот — а это команда тренеров сборной России, его первый учитель математики Светлана Алексеева, первый тренер Виктор Фролов и главный тренер Михаил Липчинский.

Кстати, любовь к математике у Артема Садыкова — с момента поступления в Челябинский физико-математический лицей № 31.

«Как только человек туда попадает, он сразу понимает, математик он или нет. Этому способствуют педагоги. Благодаря им я и понял, что я математик»,— поделился медалист.

Артем в этом году окончил школу и собирается поступать в московский МФТИ. Не исключает, что в будущем сам будет преподавать ребятам математику.

Иван Кокарев, получивший серебряную медаль, отметил, что математика — это не просто формулы.

«Ее красота в том, что она открывает другой взгляд на мир, учит видеть идеи, лежащие в основе любых процессов. Чтобы решать олимпиадные задачи, нужны не алгоритмы, а умение увидеть проблему и найти ключевую идею для ее решения»,— рассказал Иван.

Главный тренер челябинских победителей, преподаватель математического кружка лицея № 31, доцент кафедры математики ЧелГУ Михаил Липчинский отметил, что результат был ожидаемый — в сборную попадают только лучшие из лучших после очень непростого отбора.

«С Артемом и Ваней я занимался три года. Они уже пришли ко мне немножко подготовленными, и вот три года работы в нашем кружке дали такие результаты. Плюс, естественно, работа в различных сборах, которые проводятся для подготовки нашей команды, работа со сторонними специалистами — это все сыграло свою роль»,— рассказал Михаил Липчинский.

Тренер добавил, что и для него самого, и для его ребят особое удовольствие — когда какую-то задачу удается решить после долгих раздумий. И не просто, а оригинальным способом. По его словам, и Артем, и Иван придумывали такие способы довольно часто.

Напомним, сборная России на Международной математической олимпиаде завоевала 5 золотых медалей и 1 серебряную и набрала 216 баллов. С таким результатом юные математики заняли неофициальное второе место, разделив его с ребятами из США.