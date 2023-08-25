Победители этапа «Лидеров России» представили свой проект развития Челябинской области

Ставка сделана на подъем технологических преимуществ региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 25 августа, провел встречу с победителями регионального этапа управленческого конкурса «Лидеры России». В этом году сформировалась команда из десяти профессионалов различных сфер, которые подготовили свой комплексный проект по развитию Южного Урала. Акцент сделан на том, чтобы в области воспитывали своих высококвалифицированных специалистов, которые будут оставаться в родном регионе и работать на его развитие. Команда презентовала свой проект главе региона, причем Алексей Текслер не просто ознакомился с ним, а поставил задачу взять его на вооружение. Об основных тезисах — в материале ИА «Первое областное».

Команда Челябинской области состоит из разных управленцев: представители вузов, науки, бизнеса, банков, государственных и муниципальных органов власти. Возглавляет ее спикер городской думы Челябинска Андрей Шмидт. В начале встречи Алексей Текслер отметил, что попасть в число лучших на региональном этапе — уже серьезный результат. В рамках этого этапа участникам конкурса дали непростое задание, связанное с развитием региона: как сделать нашу область лидером технологического и инновационного предпринимательства, центром притяжения высокообразованных и профессиональных кадров.





«Понимаю, что многие из вас никогда напрямую не соприкасались с этим, но так или иначе вы умеете работать с людьми, находить нестандартные решения. В целом корпус „Лидеров России“ призван выявлять людей, которые не боятся трудностей и могут решить любую задачу. Наша задача — создавать все условия комфортной жизни наших граждан, а также привлекать в регион людей, чей профессиональный и интеллектуальный уровень помогает в развитии нашей области. Для этого нужно развивать сферы науки, образования, культуры и спорта, совершенствовать инфраструктуру, в том числе и транспортную, вкладывать в развитие городской среды, улучшать экологию», — заявил губернатор.

По словам главы региона, создать просто высококвалифицированные рабочие места — мало. Сегодня молодежь особенно ориентируется на качество городской среды, и это является триггером при принятии решения о том, с какой территорией связывать будущее. Конкуренция между городами и регионами будет очень серьезная, молодежь сейчас мобильная, поэтому в приоритете всегда работа с земляками. Наша область уже одна из лучших в школьной подготовке: у нас большое количество победителей всероссийских и международных олимпиад, различных конкурсов. По итогам рейтинга школ России по конкурентоспособности выпускников наш 31-й физико-математический лицей занял четвертое место.





«Всего в топ-200 вошли шесть наших школ, поэтому важно, чтобы ребята поступали в наши колледжи и вузы, оставались здесь работать по специальности и создавали семью. Для этого нужно не только повышать престиж региональных университетов, но и в целом комплексно работать над созданием комфортных условий жизни и самореализации людей», — отметил глава региона.

Андрей Шмидт, рассказывая о проекте, подчеркнул, что перед группой была поставлена задача — остановить отток высокопотенциальных трудоспособных жителей. Причины, по которым люди предпочитают уехать разные: экология, малое количество высокотехнологичных компаний, уровень зарплаты, актуальность образования и его конкурентоспособность. Выход из сложившейся ситуации — переход от индустрии нынешней к так называемой «индустрии 4.0» с зеленой экономикой замкнутого цикла. Основным драйвером такого перехода являются технологические предприниматели.

«Кажется, что если запустить образовательную программу подготовки технологических предпринимателей, то мы решим эту проблему. Но мировая практика говорит о том, что такой предприниматель не всегда выпускник университета с дипломом, а инновация зачастую не является продуктом деятельности вузов. Если мы хотим стать лидерами четвертой индустриальной революции и реализовать программу импортозамещения, то нужно решить задачу с увеличением концентрации технологических предпринимателей. Это не случится стихийно, этот процесс должен быть управляемым», — подчеркнул в докладе руководитель команды.

Южный Урал уже имеет промышленную специфику, поэтому и развитие в новых технологиях может быть очень разным: новые материалы, металлургия, машинное обучение, компьютерное зрение, искусственный интеллект, ядерная медицина, ракетно-космическая техника, беспилотники, робототехника и создание наилучших доступных экологических технологий. Также регион может вырваться вперед за счет аддитивных технологий в строительстве и реверс-инжиниринга. Определенный опыт у нас есть, технологический бизнес уже работает в регионе. В пример привели «Андроидную технику», Napoleon IT, «Планар», «Интерсвязь» и другие.





Без кадров никуда, поэтому нужно и современное образование. Необходимо готовить базу под развитие с помощью детского технического творчества, учить предпринимательским навыкам, давать естественно-научные знания. Должна быть комплексная программа подготовки детей и молодежи. Впрочем, регион уже идет по этому пути: открываются губернаторские инженерные классы, IT-кубы и «Кванториумы», которые станут ступенькой к подготовке к учебе в будущем межуниверситетском кампусе. Большой блок презентации был посвящен и пропаганде технологического предпринимательства.

«Алгоритм правильный. Мы уже многое что делаем в этом направлении, но при этом надо и ускоряться. Задачи перед нами стоят серьезные. Давайте продолжим эти идеи, будем работать над ними и претворять их в жизнь. Я лично готов их продвигать, а вас сделать лидерами этих процессов. Готов выделять определенные ресурсы. Сейчас вас ожидает окружной этап конкурса, но, я считаю, что с таким потенциалом вы должны и его пройти. Желаю вам успехов и удачи!», — резюмировал Алексей Текслер.