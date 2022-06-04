Победителей VI Национального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» наградили в Челябинске

Они получили сертификаты на суммы 100, 75 и 50 тысяч рублей

В Челябинске наградили победителей VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Семь южноуральцев получили сертификаты, которые можно потратить на приобретение средств реабилитации или получение дополнительного образования, сообщили в пресс-службе чемпионата.

Национальный чемпионат проходит в 66 регионах России в трех категориях: «Школьники», «Студенты» и «Специалисты». В части субъектов РФ уже стали известны победители, в том числе и в Челябинской области. Те южноуральцы, которые заняли первые места, получили сертификаты на сумму 100 тысяч рублей. За второе место предусмотрен сертификат на сумму 75 тысяч рублей, за третье — 50 тысяч рублей. Срок действия документа не ограничен, поэтому победители могут решать, куда потратить деньги, сколько угодно.

«Очень рада такой форме поощрения, всегда немного жаль денег на то, что не является первой необходимостью, например, обучение, но теперь точно получу дополнительное образование. Я переводчик и для меня это очень актуально. А для всех потенциальных участников „Абилимпикс“ хочу сказать: будьте смелее, вы можете многое, участвуйте и вам обязательно улыбнется удача!»— рассказала победитель в категории «Студент» Анастасия Степанова.

Руководитель национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов отметил, что это не просто конкурс для людей с инвалидностью, а системная работа по мотивации людей и выстраиванию их профессиональной траектории. Кроме того, благодаря тому, что победители получат дополнительное образование или приобретут необходимые средства реабилитации, они смогут работать на благо своего региона, а значит, это положительно отразится на экономике субъекта РФ.

«Чемпионатное движение „Абилимпикс“ в Челябинской области из года в год остается одним из самых масштабных мероприятий, объединяющих на конкурсных площадках сотни лиц с ограниченными возможностями здоровья. Каждая возможность уделить им внимание — это подтверждение общности и равнозначности с ними. Уверена, что для чемпионов это станет очередной возможностью стать сильнее, в полной мере раскрыть свой потенциал и реализовать свои самые смелые идеи»,— подчеркнула первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Чемпионат «Абилимпикс» платформы «Россия — страна возможностей» проводится при поддержке президента РФ Владимира Путина.