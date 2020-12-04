Победителей и призёров чемпионата WorldSkills Russia наградили в Челябинске

В активе южноуральской команды 12 медалей и десять медальонов за профессионализм.

В Челябинске наградили победителей финала чемпионата WorlldSkills Russia. Торжественная церемония прошла в пятницу, 4 декабря, в резиденции губернатора Челябинской области. Награды молодым профессионалам вручили первый вице-губернатор региона Ирина Гехт и министр образования Александр Кузнецов.



«Спасибо за то, что вы продолжаете гордо нести флаг Челябинской области на чемпионате такого уровня. Мы побили свои собственные рекорды — 22 награды. Я думаю, что это не предел и в следующем году этот результат будет еще более высоким. Этот чемпионат откроет для вас новые перспективы, станет определенной ступенью профессионального роста. Те, кто сегодня является наставником, ещё вчера был участником и конкурсантом. Такая преемственность — это очень здорово!»— отметила Ирина Гехт.

Первенство проходило с 6 по 21 сентября этого года по всей стране в очно-дистанционном формате. Сборная Челябинской области в составе 55 конкурсантов по 36 компетенциям, из которых десять — юниоры, побила собственный рекорд. В активе южноуральской команды 12 медалей: пять золотых, пять серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм.

«Я искренне рад за вас, ваши успехи, ваших наставников, родителей и всех тех, кто вложил в вас те способности, компетенции, которые вы достойно продемонстрировали на Национальном чемпионате. Некоторых ждет сборная России. Не было ещё ни одного национального чемпионата, чтобы российская команда обошлась без южноуральских ребят. Впереди у вас замечательное профессиональное будущее, потому что тех, кто продемонстрировал свое мастерство на национальном первенстве, с радостью ждут работодатели, которые готовы воспользоваться вашими способностями во благо своей страны»,— поздравил участников Александр Кузнецов.

Отметим, в рамках финала национального чемпионата прошли соревнования по 130 компетенциям. Участники выступали более чем на 3 000 площадок в режиме «24/7». За ходом соревнований в реальном времени следили эксперты. Для этого было установлено более 10 000 камер.