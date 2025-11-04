Победителей чемпионата «Абилимпикс» встретили в аэропорту Челябинска

Они заняли восьмое место на всероссийских соревнованиях

Челябинскую команду участников национального чемпионата «Абилимпикс» встретили в аэропорту. Молодежь с ОВЗ заняла призовые места, обеспечив Южному Уралу восьмое место в топ-10 общего зачета, сообщает пресс-служба регионального Минобра.





Всех 13 участников встретили с цветами друзья, близкие, наставники и первый замминистра образования и науки Челябинской области Ольга Статирова.





«Эта победа — успех не только самих ребят, но и всей системы профессионального образования региона. Серьезная подготовка, часто в сжатые сроки, позволила им достичь уровня профессионализма, который признан лучшим на национальном уровне. Это доказывает, что региональная система образования работает эффективно и качественно», — отметила Ольга Статирова.



Чемпионат проходит для школьников, студентов и работников с инвалидностью или ОВЗ.





«Испытание было непростым — на выполнение конкурсного задания ушло более 4 часов, но я справился. Теперь планирую продолжать совершенствоваться в своей профессии» — рассказал школьник Азамат Сафаров, победитель направления «Разработчик виртуальной и дополнительной реальности».



Напомним, победители и призеры получили сертификаты на допобразование и приобретение специализированных технических средств реабилитации.