«Победа» стала самым популярным словом в России в 2025 году

В тройке лидеров — «MAX» и «нейросеть»

Словом года в России признано слово «победа» — оно стало самым популярным в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.

В список кандидатов на «Слово года — 2025» входили имена собственные, понятия общественно-политической сферы и ключевые понятия технологической области. В результате им стало слово «победа.»

«Это глубоко символично и закономерно, поскольку в уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне»,— цитирует ТАСС пресс-службу института.

Второе место заняло слово «MAX» — название нового российского мессенджера. Третье — «нейросеть». Последняя, кстати, была признана словом года в 2023-м.