По южноуральскому Парижу поедут фиолетовые электросамокаты

Село стало 200-й локацией, где заработал кикшеринг МТС Юрент

В селе Париж Челябинской области запустили аренду электросамокатов. Населенный пункт стал юбилейной, двухсотой, локацией, где работают фиолетовые самокаты.

Как рассказали в пресс-службе МТС Юрент, кикшеринг в нагайбакском селе запустили, чтобы его жители могли быстро добираться до работы или магазинов — по статистике операторов 90% поездок россиян являются транспортными.

«Мы верим, что все жители страны должны иметь удобный способ передвижения. И пока эту задачу лучше всего решают электросамокаты, мы будем запускать все больше городов — от Калининграда до Владивостока, от Москвы до Парижа», — отметили в компании.

Местные жители подтвердили ИА «Первое областное», что самокаты уже завезли в село. Они начали появляться на улицах в прошедшее воскресенье.

Напомним, в начале июня в Париже прошел традиционный полумарафон, его выиграл спортсмен из Новосибирска. Также бегуны пробовали свои силы в забеге на километр, а гуси — в дистанции 10 метров. Увидел маленький Париж и «большую» моду: под сводами Эйфелевой башни 11 дизайнеров показали свои коллекции.