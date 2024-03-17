По-весеннему теплую погоду со слабым ветром прогнозируют в Челябинской области

Осадков не будет

Сегодня, 17 марта, в Челябинской области прогнозируют погожий весенний день: будет тепло и солнечно. Сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

На большей части территории столбики термометров днем поднимутся до +4...+9 градусов. В горных районах и низинах ожидается около −1 градуса. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня потеплеет до +8 градусов. День выдастся солнечным. Ветер слабый преимущественно южного направления.