По-весеннему тепло и солнечно будет в Челябинской области 10 февраля

Правда, местами температура снизится до −8 градусов

Сегодня, 10 февраля, в Челябинской области вновь ожидается спокойный и аномально теплый день: по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух может прогреться до +4°С. Рассказываем подробнее.

В Челябинске воздух может прогреться до +2°С. День пройдет без осадков. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске поднимутся до −4°С. Пасмурно. Ветер южный, слабый.

Градусники в Миассе покажут +2°С. Солнечно. Ветер западного направления, около 3 метров в секунду.

В Златоусте будет около −2°С и ясно. Ветер северо-западный, слабый.

В Бакале установится солнечная погода, температура поднимется до +3°С. Ветер юго-западного направления, до 2 метров в секунду.

До −5°С будет в Бредах и Нязепетровске. Пасмурно, осадков не ожидается. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

В целом температура в регионе составит от −1 до +4°С, в низинах — около 8°С со знаком минус. Переменная облачность, осадков не предвидится. В утренние часы в отдельных районах туман и изморозь. Ветер северо-западного направления, от 2 до 7 метров в секунду.