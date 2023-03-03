По-весеннему теплая погода вернется в Челябинскую область в выходные

В регионе по‑прежнему будет ветрено

В эти выходные, 4 и 5 марта, в Челябинскую область вернется весенняя погода: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до +2 градусов. При этом в регионе будет ветрено и пасмурно, возможен небольшой снег.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до минус 10—15 градусов Цельсия, на юге столбики термометров покажут около −5°C, при прояснении температура опустится до −20°C. Днем ожидается потепление до +1°C, в отдельных районах будет около −4°C. Облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы синоптики прогнозируют 12—14 градусов с отрицательным значением, днем температура установится в пределах от −1 до +1°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер южного направления 4—9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области местами пройдет небольшой мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до 4—9 градусов со знаком минус, днем температура воздуха достигнет +2°C, однако в некоторых районах сохранятся отрицательные значения — до −3°C. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.

В столице Южного Урала 5 марта синоптики обещают облачную погоду с прояснением, преимущественно без осадков. В ночные часы будет около −9°C, днем — 0, +2°C. Ветер южного направления от 5 до 10 метров в секунду.