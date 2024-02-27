По-весеннему теплая погода сохраняется в Челябинской области

При этом в отдельных районах по‑прежнему морозно

В среду, 28 февраля, в Челябинской области будет преимущественно солнечно. В одних районах области будет по-весеннему тепло, в других сохранится умеренная зимняя температура. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха может опуститься до −10 градусов, днем потеплеет до +1...+3 градусов. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы синоптики обещают около −9 градусов, днем градусник покажет до +4 градусов. В первой половине дня облачно, во второй прояснится. Ветер юго-западный до трех метров в секунду.

От 0 до −2 градусов ожидается в Златоусте. Днем ясно, к вечеру натечет облачность. День будет ветреным.

В Верхнем Уфалее температура воздуха составит −1...−3 градуса. Преимущественно облачно. Ветер западный до семи метров в секунду.

В низинах области предстоящей ночью будет морозно: столбики термометров опустятся до −25 градусов. Днем там ожидается около −9 градусов. На остальной территории в ночные часы будет от −10 до −15 градусов, днем — от −2 до +3 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3—8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.