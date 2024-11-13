По улицам Челябинска разгуливает лиса

Скорее всего, рыжая красавица пришла в гости из Каштакского бора

Утром 13 ноября челябинцы заметили лису, которая перебегала дорогу в Металлургическом районе.

Совпадение или нет, но проезжую часть дикое животное пересекло в районе пешеходного перехода.

Встреча людей и зверя произошла на улице 60 лет Октября. Рядом находится Каштакский бор. Видимо, оттуда и пришла лесная гостья.

Минэкологии региона предупреждает, что лисы могут быть переносчиками бешенства. Поэтому контактировать с ними категорически не рекомендуется.

При встрече с лисами, как и другими дикими животными или их детенышами, не стоит приближаться к ним, пытаться привлечь их внимание, пугать, ловить, кормить, гладить, подпускать к ним детей и домашних животных. Не берите зверей на руки и не уносите с собой.