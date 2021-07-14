По требованию прокуратуры в Челябинске заварили люк, в который провалился ребенок

Речь идет о колодце на улице Тернопольской, куда упал мальчик в мае этого года

Прокуратура Центрального района Челябинска провела проверку по информации в СМИ и по обращению матери ребенка, который упал в колодец, расположенный в сквере на улице Тернопольской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выездная проверка показала, что указанный колодец используется администрацией Центрального района для подачи воды к фонтану, расположенному в сквере. Люк колодца неплотно прилегает к опорным поверхностям.

«После проведенного обследования администрация незамедлительно произвела работы по закреплению люка путем электросварных работ, а также по засыпке колодца. В связи с непринятием администрацией района своевременных мер по обеспечению безопасности, главе района прокурор внес представление», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 25 мая трехлетний мальчик гулял в сквере около Южно-Уральского госуниверситета и в какой-то момент упал в люк, который было совсем не видно под слоем травы. Крышка коллектора тут же захлопнулась обратно. Мужчина сразу бросился на помощь сыну. Помогли и гулявшие рядом челябинцы — они держали отца за ноги, пока тот вытаскивал малыша за руки. К счастью, мальчик не получил серьезных травм.

Мэр города Наталья Котова поручила управлению городского хозяйства провести во всех районах ревизию колодцев, чтобы обнаружить, на каких из них отсутствуют люки. Отсутствие люка на одном из коллекторов города недавно привело к трагедии. Жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и утонула. По факту гибели следственный комитет возбудил уголовное дело.

5 июля глава Челябинска дала своим заместителям поручение повторно проверить колодцы: обращать внимание на открытые люки и сразу же их закрывать во избежание травм.