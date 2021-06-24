По Свердловскому проспекту временно закроют движение троллейбусов

Также на участке будет ограничено движение другого транспорта с 25 по 28 июня 2021 года

В Челябинске из-за ремонта на тепломагистрали временно приостановят движение троллейбусов с 20 часов 25 июня до 06 часов 28 июня 2021 года в районе домов № 30б и № 63 по Свердловскому проспекту. Об этом сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск». Организация транспорта в это время будет происходить по схемам, согласованным с автоинспекцией по городу Челябинску.

В районе дома № 30б по Свердловскому проспекту (рядом с улицей Полковой) по пути следования от проспекта Победы в сторону центра города организуют реверсивное движение с выездом на встречную полосу.

Дополнительно для проведения ремонтных работ сузят движение транспорта с трех до одной полосы в районе дома № 63 по Свердловскому проспекту по пути следования в сторону проспекта Ленина.

«Обращаем внимание, что все работы по Свердловскому проспекту проводятся открытым способом на проезжей части дороги. Теплоэнергетики советуют автомобилистам быть внимательнее, следовать предупреждающим знакам и снизить скорость при подъезде к ремонтируемому участку, а также заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок», — добавили в компании «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, в Челябинске для подготовки к предстоящему отопительному сезону теплосбытовые компании ремонтируют сети, а также проводят на них гидравлические испытания.