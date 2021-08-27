По сто тысяч рублей получат победители экологического конкурса от ЧМК

27 проектов по защите окружающей среды воплотятся на Южном Урале

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») выделил гранты на 27 экологических проектов, которые претворят в жизнь победители конкурса «Эко-Проектор», сообщают организаторы конкурса. В этом году на конкурс поступило более 40 заявок по четырем номинациям: эко-просвещение, эко-территория, эко-добровольчество, эко-продвижение. Эксперты оценивали заявки по нескольким критериям: актуальность, возможность реализации и проработанность тем. Лучшие работы отмечены грантами до 100 тысяч рублей — их в адрес победителей направит ЧМК.

«Комбинат не только планомерно реализует программу модернизации, но и активно поддерживает социальные экологические проекты. За время существования наш конкурс помог реализовать уже немало полезных инициатив челябинцев в области экологии, начиная от обучающих программ для детей до программ по разделению мусора. Мы рады поддержать конкурс в очередной раз», — отметил директор департамента по работе с персоналом Алексей Баканов.

Грантовый конкурс «Эко-Проектор» проводится в Челябинске четвертый год подряд. Его инициаторы — Челябинский металлургический комбинат и общественная экологическая организация «Зеленый город». Участие в конкурсе может принять любой житель Челябинска — конкурс открытый, без возрастных ограничений.

«Спасибо организаторам конкурса за поддержку моего проекта. На полученный грант мы планируем провести субботники в Каштакском бору — это популярное место отдыха жителей Металлургического района. Наводить порядок будем вместе с волонтерами, эко-активистами и местными жителями. Тогда там ещё приятнее будет гулять», — рассказал один из победителей конкурса, ученик 11-го класса школы № 70 Климентий Созыкин.