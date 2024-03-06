По решению губернатора в Октябрьском районе построят бассейн

Алексей Текслер провел личный прием граждан и поручил выполнить просьбы южноуральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 6 марта, провел личный прием граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства. По его итогу оборудуют спортсооружение в микрорайоне Парковый-2, оснастят старейший музей в Златоусте световым оборудованием, отремонтируют дороги под Челябинском и построят бассейн с 25-метровыми дорожками в Октябрьском.

К главе региона обратился тренер челябинской «Детской дворовой хоккейной лиги» Михаил Абдулкадиров. Он попросил губернатора помочь с оборудованием новой хоккейной площадки в микрорайоне Парковый-2 раздевалкой.

«Михаил Михайлович, раздевалку установим. Спасибо вам большое, что занимаетесь детьми, прививаете им любовь к спорту, это очень важно», — ответил Алексей Текслер.

Обратилась к губернатору и экскурсовод Златоустовского городского краеведческого музея Татьяна Платонова. В 2025 году музею исполняется 200 лет, экскурсовод попросила главу региона помочь с приобретением современного светового, акустического оборудования и специальных витрин.

«Разрешите выразить вам большую благодарность за то, что поддержали наш городской краеведческий музей, за пару лет наш музей уже сильно изменился, в нем отремонтировали крышу, заменили окна, провели косметический ремонт. Необходимо установить современное оборудование в зале, где расположится экспозиция, посвященная Великой Победе», — сказала Татьяна Платонова.

Алексей Текслер подчеркнул, большое культурное наследие Златоуста следует сохранять и презентовать на достойном уровне, поэтому к 80-летнему юбилею Победы музей будет обновлен.

«Надо подчеркнуть, что Златоуст — это город трудовой доблести, тем более в этом году откроем и стелу», — сказал губернатор.

Савия Низамова из деревни Байгазина Аргаяшского района попросила главу региона помочь с запуском регулярного транспортного сообщения с Челябинском. По данным министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева, маршрут Челябинск — д. Курамшина через деревни Байгазина и Костыли стартует с 1 апреля.

Жительница поселка Лугового Красноармейского района Алена Бородина обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать участок дороги между их поселком и Копейском. Восемь километров этой дороги отремонтируют уже в этом году, а за последние три года в Красноармейском районе провели большой объем по ремонту дорог.

Инструктор по спорту ФОКа Александр Голубицкий из села Октябрьского попросил у Алексея Текслера бассейн. Бассейн будет построен по программе развития сельских территорий. Оказалось, что работы уже запланированы, а открытие нового бассейна с четырьмя 25-метровыми дорожками предстоит уже в 2025 году.

«Бассейн — это хорошо, но нужно, чтобы и тренеры были к открытию бассейна. В каждом бассейне, который построим, должно быть обучение детей плаванию. А вы, Александр Иванович, большой молодец, помимо спорта, занимаетесь и общественной деятельностью, патриотическим воспитанием детей. Огромное вам спасибо», — отметил Алексей Текслер и поручил проработать кадровый вопрос.