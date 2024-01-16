По решению губернатора горный колледж Пласта расширит специальности и формы обучения

Он начнет готовить рабочих в связке с МГТУ им. Г. И. Носова

Сегодня губернатор посетил Пластовский горно-технологический колледж. Алексей Текслер пообщался со студентами и рассказал, что ждет учебное учреждение. Здесь построят общежитие, укрепят материально-техническую базу и увеличат число студентов. Подробности — от корреспондента информагентства.

Горный колледж готовит специалистов по электро- и теплоэнергетике, машиностроению, прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу и геодезии, юриспруденции, сервису и туризму. Колледж является площадкой для проведения регионального этапа чемпионата профессионального мастерства. На сегодняшний день здесь учатся 594 человека. Большое значение для развития ГБПОУ «Пластовский горно-технологический колледж» имеет управляющая компания «Южуралзолото Группа Компаний». 126 обучающихся осваивают практическое обучение на предприятии, проходят практику в подразделениях предприятия, осваивают практическую часть образовательной программы на рабочих местах.

«Пообщался со студентами, руководством колледжа. Будем его развивать, построим общежитие, укрепим материально-техническую базу и сделаем колледж межрайонным, чтобы большее число студентов смогли получить здесь востребованные специальности. В увязке с МГТУ имени Носова будем развивать горное дело, как для Пласта, так и для всей области», — пояснил Алексей Текслер.

Напомним, ранее глава региона поручил, чтобы все колледжи Челябинской области приняли участие в проекте «Профессионалитет».