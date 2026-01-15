По проспекту Победы в Челябинске пустят временный автобус с 17 января

На 10 дней он заменит трамваи, которые едут по Северо-Западу

В Челябинске с 17 января будет ходить временный автобус КМ4. Его маршрут будет пролегать по проспекту Победы. Компенсационный транспорт ввели на время закрытия движения трамваев по Северо-Западу, сообщает Организатор перевозок Челябинской области.

Автобус КМ4 «Чичерина — Теплотехнический институт» будет следовать по проспекту Победы, улицам Косарева, Братьев Кашириных и Кирова. Обслуживать маршрут будет МУП «Служба организации движения», планируется выпуск 10 машин большого класса с интервалом 10—15 минут.

Фото: Организатор перевозок Челябинской области

Вдоль проспекта Победы будут организованы временные остановки возле трамвайных платформ: «Универсам», «Поликлиника», «Молдавская», «Солнечная», «Ворошилова», «Молодогвардейцев», «Областная больница № 3», «Пионерская», «Красного Урала» (только в направлении Чичерина), «Обувная фабрика», «Тепличная», «Колледж „Сфера“» (только в сторону Теплотеха). Также добавится остановка на улице Косарева у пересечения с Дальневосточной.

Первый рейс будет стартовать от Чичерина в 5:30, от Теплотехнического института в 6:20 (в будни) или 6:25 (в выходные). Последний рейс: от Чичерина в 21:00 (будни) и 21:15 (выходные), от Теплотеха в 21:45 (будни) и 21:40 (выходные).

Напомним, с вечера 16 января до утра 27-го будет приостановлено трамвайное движение по проспекту Победы (от Каслинской до Чичерина). Временное ограничение связано с работами по присоединению новых путей для строительства линии метротрама. Трамваи № 14, 15, 16 и 22 на период перекрытия будут следовать по измененным схемам.