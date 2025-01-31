По поручению губернатора семье мальчика из военного городка Чебаркуля окажут помощь

Сначала надо выяснить, позволяет ли конструкция дома установить пандус

В военный городок Чебаркуля 31 января выехали специалисты министерства социальных отношений и министерства строительства региона. Они определятся на месте, как можно помочь семье мальчика, который не может передвигаться самостоятельно.

У Мирона спинально-мышечная атрофия (СМА). Ему 12 лет, он отлично учится, любит гулять.

«Мирон — отличник, знает английский язык, учится в академии программирования наряду с пятнадцатилетними, мечтает стать крутым специалистом в IT-сфере», — пишет о ребенке Народный фронт.

Его мама вынуждена выносить на улицу со второго этажа инвалидную коляску и сына. Папа мальчика — военнослужащий, участник СВО, постоянно на работе, как рассказывает Мирон. С просьбой установить пандус семья обращалась в администрацию Чебаркуля, в Минсоцотношений и на прямую линию президента.

Алексей Текслер распорядился выяснить, есть ли возможность установки пандуса. Семье военнослужащего окажут всю необходимую поддержку.