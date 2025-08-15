По поручению Алексея Текслера Челябинская область передала партию спецоборудования на СВО

Дроны, квадрокоптеры и другие полезные «мелочи» для боя и разведки получили две части, где служат южноуральцы

Южноуральские бойцы на СВО получили оборудование для выполнения боевых задач от Челябинской области. В числе переданного по поручению губернатора Алексея Текслера оборудования — квадрокоптеры, FPV-дроны, приборы ночного видения, антидроновые ружья, детекторы БПЛА и многое другое, сообщает министерство общественной безопасности.





Технику и снаряжение заместитель главы региона Алексей Фартыгин передал двум воинским частям, участвующим в специальной военной операции. Это 19‑й танковый полк 67‑й мотострелковой дивизии — в составе подразделения действуют два батальона «Южный Урал». В настоящее время полк успешно выполняет боевые задачи на кременском направлении в Луганской Народной Республике, демонстрируя высокую боевую эффективность. Также «привет» от правительства Челябинской области получил 2‑й гвардейский смешанный авиаполк.





«Переданное оборудование повысит мобильность, эффективность разведки и огневых групп, а также улучшит условия выполнения боевых задач нашими бойцами», — отметил Алексей Фартыгин.

Регион продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО.