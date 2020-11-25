По периметру парка Пушкина в Челябинске появится новая прогулочная зона

Она пройдёт от улицы Цвиллинга до драмтеатра.

Новая прогулочная зона появится в центре Челябинска. Её возведут по периметру парка им. Пушкина. Об этом сегодня, 25 ноября, «Первому областному» рассказали в управлении архитектуры областной столицы. Как сообщили представители ведомства, путь пройдёт от улицы Цвиллинга до драмтеатра.



«Ключевые решения: Улучшить вход в парк Пушкина. Довести ширину проездов и парковочных мест до нормативов. Добавить тротуар вдоль парковки с помощью сужения проезда. Добавить направление от Дома профсоюзов до драмтеатра к существующим дорожкам парка. Демонтировать забор и соединить дорожки с новым тротуаром в восточной стороне. Поставить современный общественный туалет. Благоустроить территории на маршруте»,— добавили в городском управлении архитектуры.

Также архитекторы предложили зонировать пространство на групповые и уединённые места, создать безбарьерную среду и состыковать покрытия на дорожках маршрута. Помимо прочего с учётом инженерных сетей будут высажены кустарники и многолетние растения, а при прокладке дорожек сохранят существующие деревья. Высаживая новые, будут использовать крупномеры диаметром 70 миллиметров и высотой от четырёх метров.

Отмечается, что в проекте основной упор сделан на современные детали благоустройства. Именно они рождают новые функции пространства и должны вызвать у горожан приятные эмоции.