По-осеннему теплой и солнечной будет погода в Челябинской области 16 октября

Ветер сохранится слабым

Сегодня, 16 октября, в Челябинской области будет около +10°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сохранится солнечная погода со слабым южным ветром.

В Челябинске отметка на градуснике поднимется до +9°C. Малооблачно, осадков не предвидится. В утренние часы в низинах возможен туман. Ветер южный, юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске установятся в пределах от +6 до +11°C. В первой половине дня малооблачно, во второй облаков станет больше. Ветер южного направления, слабый.

В Миассе температура воздуха достигнет +10°C. Ясно, ближе к вечеру небо нахмурится, но обойдется без осадков. Ветер южный, слабый.

Не удивит разнообразием погода и в Златоусте: тепло до +9°C и солнечно. Ветер западный, слабый.

До +10°C будет в Озерске. Солнечная погода уступит облачной с прояснениями во второй половине дня. Ветер юго-западный, до 2 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +5 до +10°C, в южных районах области потеплеет до +13°C. Малооблачно, без осадков. Утром вероятен туман. Локально гололедица. Ветер преимущественно южного направления, от 3 до 8 метров в секунду.