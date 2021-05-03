По-летнему жаркую погоду прогнозируют в Челябинской области

В некоторых районах региона температура воздуха поднимется до +28°C

Во вторник, 4 мая, в Челябинской области будет по-летнему жарко: днем столбики термометров поднимутся до +28°C. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 4 мая ртутные столбики в регионе опустятся до +2, +7°C, на юге будет чуть теплее — до +10°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +23, +28°C, в горах будет чуть прохладнее — до +20°C. Также без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске во вторник осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4, +6°C, днем значительно потеплеет — до +24, +26°C. Ветер южный от 8 до 13 метров в секунду.

По данным синоптиков, летняя жара простоит в Челябинской области два дня. В четверг температура воздуха станет прохладнее.