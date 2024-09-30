По-летнему теплый день без осадков выдастся в Челябинской области 30 сентября

В регионе — последние дни бабьего лета

Сегодня, 30 сентября, в Челябинской области будет по-летнему теплый день: температура может подняться до +25°С. Погода порадует южноуральцев отсутствием осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Дневной прогрев в Челябинске составит около +20...+22°С. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западного направления до девяти метров в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут около +21°С. В городе установится ясная погода. Ветер юго-западный слабый.

В Миассе потеплеет до +22°С. Переменная облачность, ближе к вечеру пасмурно, но осадков не предвидится. Ветер западного направления до четырех метров в секунду.

В Златоусте ожидается до +20°С. День пройдет без осадков. Ветер западный до четырех метров в секунду.

Столбики термометров в Карталах зафиксируются на +22°С. День выдастся солнечным. Ветер юго-западный слабый.

В целом температура воздуха в регионе составит около +20...+25°С. Переменная облачность, день обещает быть без погодных капризов. Ветер преимущественно западный до восьми метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.