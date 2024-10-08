По-летнему теплую, но ветреную погоду обещают жителям Челябинской области

Дождей не будет

Сегодня, 8 октября, погода в Челябинской области вернет южноуральцев в лето: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +23°C и переменную облачность.

В Челябинске воздух прогреется до +22°C. Осадков не предвидится. Ветер южного направления, до 11 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около +23°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру небо нахмурится, но обойдется без осадков. Ветер юго-западный, до пяти метров в секунду.

В Миассе отметка на градуснике зафиксируется на +22°C. День выдастся пасмурным, но осадков не обещают. Ветер юго-западного направления, до шести метров в секунду.

В Сатке дневной прогрев составит около +21°C. На протяжении всего дня облачно. Ветер юго-западный, шесть метров в секунду.

До +22°C ожидается в Аше. Облачно с прояснениями. Ветер также юго-западный, до шести метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +18 до +23°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный, до 10 метров в секунду, локально порывы до 15 метров в секунду.