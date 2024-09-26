По-летнему тепло будет в Челябинской области 27 сентября

Воздух может прогреться до +22°C

В пятницу, 27 сентября, день в Челябинской области выдастся теплым и преимущественно солнечным. Ветер будет несильным, но порывы сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске составит около +4°C, днем столбики термометров поднимутся до +20°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области градусники в ночные часы покажут от +2 до +7°C, в горах и низинах сохранятся заморозки до −3°C. Днем потеплеет до +17…+22°C. Переменная облачность, дождей не ожидается. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.