По каким причинам южноуральцам отказывают в едином детском пособии

Многое зависит от размера доходов семьи

Превышение размера среднедушевого дохода над величиной прожиточного минимума стало самой частой причиной отказа в назначении единого пособия по рождению и уходу за ребенком. Об этом в своем телеграм-канале заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, также южноуральцам отказывают из-за наличия движимого имущества или отсутствия доходов у заявителя и членов семьи.

«Чуть больше 5 тысяч заявлений на сегодня — это недостоверные (неполные) данные, так что заявителям стоит быть максимально внимательными при подаче документов на пособие. Также бывают ситуации, когда размер пособия меньше получаемых денежных выплат, — это 1678 заявлений», — отметила Ирина Гехт.

На сегодняшний день в Челябинской области подали 126 809 заявлений на назначение пособия: 57 668 обращений решены положительно, остальные находятся в работе или по ним вынесен отказ. Впрочем, если заявителю отказали в выплате, то он может подать документы на пересмотр, поскольку жизненная ситуация может измениться. Например, человек продал имущество или корректируются доходы семьи. В таком случае власти могут назначить единое пособие.

Единое ежемесячное пособие на детей в нашем регионе могут назначить семьям, где среднедушевой доход на человека меньше прожиточного минимума в области. В зависимости от финансового положения семьи размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на детей. Оформить выплату можно через офисы Социального фонда РФ, МФЦ или портал «Госуслуги».

Всего новую выплату, которая объединяет в себе несколько различных пособий, могут получить 180 тысяч южноуральцев. ИА «Первое областное» ранее подробно рассказывало о том, кто может рассчитывать на поддержку государства, как оформить выплату, а также когда можно будет ждать деньги.