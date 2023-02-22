По инициативе Ирины Текслер «Единая Россия» приобрела квартиру сироте из Бакала

Татьяна Устинова почти пять лет пыталась добиться справедливости у местных властей

Жительница Бакала Татьяна Устинова на днях отпраздновала новоселье: из холодной «малосемейки» с трещинами в стенах её семья смогла переехать в тёплую комфортабельную «двушку». Главную роль в этой истории сыграли учредитель "Фонда 2020" Ирина Текслер и руководство регионального отделения «Единой России», передаёт корреспондент Первого областного информагентства.

25-летняя Татьяна Устинова (для друзей просто Яна) — круглая сирота, никогда не знавшая родителей. В 2018 году администрация Бакала выделила ей положенное по закону жильё. Только жить в этой квартире оказалось затруднительно. По словам самой Татьяны, она дважды отказывалась от квадратных метров в старой «малосемейке»: очень уж неприглядно она выглядела. Согласилась, когда местные власти поставили условие: или это жильё, или вообще никакого.

«В квартире было очень холодно, дочь начала болеть. Грибок и трещины в стенах, проблемы с сантехникой и кровлей, вдобавок от прежних хозяев остались долги по ЖКХ. Я пыталась добиться справедливости, но до сих пор ничего не получалось», — рассказывает девушка.

Татьяна обращалась в администрацию Саткинского района, писала жалобы в прокуратуру и Следственный комитет, судилась с муниципалитетом. Но «малосемейку» упорно отказывались признавать непригодной для жизни. Дело не двигалось вплоть до января 2023 года.

«Я тогда почти случайно написала в соцсетях Ирине Николаевне (Ирина Текслер, учредитель фонда социальных и культурных инициатив — прим. редакции). Сначала просила помочь с нашим коллектором, а потом решила рассказать о личной беде», — говорит Татьяна.

Оказалось, Устинова — девушка с активной гражданской позицией. Проблем в небольшом Бакале много, и Татьяна, как общественник, старалась добиться их решения. Как сообщало ИА «Первое областное», в новогодние каникулы в городке произошла серьёзная авария на канализационном коллекторе. Устинова била во все колокола. Как позже признается корреспонденту Первого областного информагентства Ирина Текслер, эта активность и привлекла её в Татьяне.







«Яна не просто обратилась ко мне с просьбой а помощи. Она очень конструктивно подошла к вопросу, приложила документы, касающиеся проблем с её жильем. Я смогла посмотреть на ситуацию и вникнуть в неё. Яна очень привлекает своим энтузиазмом, неравнодушием. Я приехала к ней в гости, ведь лучше один раз увидеть проблему, чем сто раз услышать. Познакомилась с самой Яной, с её котами, с дочкой, правда, это сокровище тогда немножко болела. Затем я обратилась к губернатору. Алексей Леонидович, как секретарь Челябинского регионального отделения „Единой России“, подключил партию», — рассказала Ирина Текслер.

Как объясняет Ирина Николаевна, государство на данном этапе вмешаться в ситуацию не имеет права: ведь формально Татьяна Устинова, как ребенок-сирота, жильём обеспечена. Больше свободы в действиях оказалось у Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития «Единой России».

8 февраля семья Устиновой — сама Яна-Татьяна, супруг, пятилетняя дочка Вика и два кота — переехали в новое жильё. 22 февраля их навестили и поздравили с новосельем Ирина Текслер и вице-губернатор, замсекретаря ЧРО «Единая Россия» Станислав Мошаров. Как положено — с подарками.

Больше всего радости визит доставил маленькой Вике. Пока Станислав Мошаров обсуждал техническую сторону вопроса жилья с Татьяной, девочка привлекла Ирину Николаевну к одеванию новой куклы. Совместными усилиями справились.

«Яночка - человек с непростой судьбой, но таким людям и стоит помогать. Она никогда не знала своих родителей, но у неё уже есть семья, есть прекрасная дочка. Именно это самое важное, что замечательный ребёнок благодаря нашей партии „Единая Россия“ теперь живёт в замечательной, тёплой и уютной квартире», — считает Ирина Текслер.